Тюменским бизнесменам помогут выйти на зарубежные рынки

У производителей Тюменской области растет интерес к зарубежным рынкам и появляются новые возможности. Так, на международном бизнес-форуме «Мой бизнес. Слет успешных предпринимателей – 2023» было подписано соглашение о сотрудничестве между Инвестиционным агентством региона и Ассоциацией экспортеров и импортеров. Подписи под документом поставили генеральный директор регионального Инвестиционного агентства Николай Пуртов и вице-президентом Ассоциации Артур Леер.

«Мы видим большой интерес компаний к экспортной деятельности, которые ранее не занимались этим. Среди них производители продуктов питания, безалкогольных напитков , пищевых добавок для молочной отрасли, образовательные наборы по робототехнике, IT-компании. Специалисты нашего центра проконсультируют, организуют участие в бизнес-миссии и помогут выйти на зарубежные рынки», – отметил руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Алексей Ергалиев.

В пресс-службе Инвестиционного агентства Тюменской области напомнили, что более 300 предприятий региона сегодня экспортируют продукцию в Казахстан, Турцию, Китай, Узбекистан, а также в страны Европы, отдельные компании – в Северную Америку.