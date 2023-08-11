32 базовые станции мобильной связи установлены в отдаленных селах и деревнях Тюменской области с начала этого года. Благодаря этому почти пять тысяч человек получили доступ к мобильному интернету и голосовой связи четвертого поколения стандартов 4G/LTE. Как сообщают в пресс-службе регионального департамента информатизации, до конца 2023 года планируется установить вышки еще в 27 селах и деревнях Тюменской области.

«Основное условие для подключения сотовой связи по федеральному проекту – отсутствие скоростного мобильного интернета на территориях, – рассказал директор департамента информатизации Станислав Логинов. – Адресная программа формируется с учетом мнения граждан, которые голосуют за свои села и деревни как онлайн на портале госуслуг, так и очно, направляя письма в Минцифры РФ».

Он также сообщил, что сейчас активно идет голосование за подключение населенных пунктов в 2024 году. Уже почти 3 тысячи тюменцев отдали свой голос, а до завершения онлайн-голосования осталось несколько дней. Благодаря проекту жителям самых отдаленных районов региона с населением от 100 до 500 человек становятся доступны цифровые услуги и сервисы.

Региональный департамент информатизации выступает координатором и исполнителем федеральной программы по устранению цифрового неравенства в Тюменской области. Базовые станции подключают в основном к волоконно-оптическим линиям связи. Это, как говорят специалисты, позволяет существенно увеличить охват населенных пунктов цифровой инфраструктурой и обеспечивает передачу данных на высокой скорости.