Поликлиника в Казарово за месяц приняла несколько сотен пациентов

Филиал поликлиники № 8 в тюменском микрорайоне Казарово появился по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора. Новое отделение поликлиники было открыто в июне 2023 года, за это время здесь получили медпомощь 360 взрослых пациентов и 430 детей, рассказали в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Медучреждение обслуживает порядка 2500 человек. Многие жители микрорайона побывали в новом филиале и поделились впечатлениями.

Пациентка рассказала о внимательном и отзывчивом отношении как медперсонала, так и регистраторов: «Нам с детьми, прежде чем записаться на прием, нужно было прикрепиться. Это получилось сделать очень быстро! И в тот же день я смогла обратиться к терапевту. Он провел осмотр, выписал направления на анализы. Их тоже получилось сдать сразу же. Мы очень рады, что в Казарово появился такой замечательный филиал».

В отделении поликлиники работают участковые терапевт и педиатр, обслуживающие около 1500 взрослых и 1000 детей, действуют кабинеты неотложной помощи, раннего выявления заболеваний, а также лечебно-диагностический кабинет.

Напомним, что губернатор Александр Моор назвал строительство и реконструкцию городских поликлиник, а также строительство модульных медучреждений в селах ключевыми направлениями реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Он заверил, что эта работа обязательно будет продолжена.