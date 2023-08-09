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​Тюмень встретила участников фестиваля «Книжные маяки России»

40 писателей, издателей и просветителей посетили Тюмень

​Тюмень встретила участников фестиваля «Книжные маяки России»
Фото: vk.com/depculture

8 августа на тюменском железнодорожном вокзале прошла торжественная встреча участников фестиваля «Книжные маяки России». В состав делегации вошли 40 писателей, издателей и просветителей. Тюмень стала шестым из четырнадцати городов в маршруте проекта, сообщает региональный департамент культуры.

Всероссийский фестиваль книжной культуры открылся в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева. В мероприятии приняли участие директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, директор Тюменской областной научной библиотеки Ольга Адамович, член правления Российского книжного союза Денис Котов, председатель тюменского регионального отделения Союза писателей России Леонид Иванов.

Организатор фестиваля Денис Котов назвал Тюменскую областную научную библиотеку примером книжного маяка. Он отметил: «Мы хотим соединить в одну маячную систему подобные объекты, чтобы в океане инфошума, люди, которые ищут смыслы, нашли книги, помогающие им в этом».

Писатели, издатели, литературные критики провели открытые встречи с жителями в областной библиотеке им. Д.И. Менделеева, в городских библиотеках Тюмени, в мультицентре «Моя территория». Подведение итогов книжной экспедиции состоялось в музейном комплексе им. И.Я. Словцова.

С 1 по 20 августа книжная экспедиция путешествует по городам России от Санкт-Петербурга до Владивостока и в онлайн-пространстве. Миссия фестивального движения – создание условий, при которых 80% россиян будут читать в среднем 12 книг в год и больше.


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Сегодня в 18:47, просмотров: 52, комментариев: 0
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