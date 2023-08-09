В райцентре Сладково возведут новое здание больницы

Губернатор Тюменской области Александр Моор с рабочей поездкой посетил Сладковский район. По итогам поездки в муниципалитет он поручил разработать проектно-сметную документацию для строительства нового здания главного корпуса больницы в райцентре Сладково, сообщает пресс-служба главы региона.

Александр Моор объяснил свое решение: «Здание построено 60 лет назад и нуждается в ремонте. Однако экспертиза показала, что проводить его нецелесообразно. Дешевле будет возвести новое».

Более 10 тысяч жителей муниципалитета могут получить медицинскую помощь в Сладковской районной больнице. Медучреждение укомплектовано врачами и средним медицинским персоналом практически на 100 процентов. После окончания обучения в этом году ожидается трудоустройство еще двух участковых врачей-терапевтов.

Сладковская районная больница регулярно снабжается современным медицинским оборудованием. В период с 2021 по 2023 год для медучреждения приобретено порядка 100 единиц медтехники, в том числе рентгеновский аппарат, цифровой маммограф, два УЗИ-аппарата и эндоскопическое оборудование.

Напомним, что в Сладковском районе для жителей деревни Новоандреевка был построен современный модульный фельдшерско-акушерский пункт, в текущем году после капитального ремонта открылась Маслянская участковая больница. Средства на эти цели были выделены из областного бюджета в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации».