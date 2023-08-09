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В Сургуте народные дружинники патрулируют городские пляжи

Народные дружинники Сургута патрулируют городские пляжи для безопасности горожан

В Сургуте народные дружинники патрулируют городские пляжи
Фото: администрация Сургута

На территории Сургута ежедневно проходят рейдовые мероприятия с участием народных дружинников, которые занимаются просветительской работой и информируют горожан о запретах или ограничениях в целях их собственной безопасности.

В летний период они инспектируют в том числе и места для отдыха у воды, уведомляют горожан о запрете купания в водных объектах Сургута.

Такие рейды проводятся уже второй год. Как отмечают сами дружинники, нарушителей и детей без сопровождения взрослых в этом году меньше, а в воде они оказываются гораздо реже, чем в прошлом году.

«Каждый дежурит по четыре часа, кто-то в неделю, кто-то в день. Таким образом, мы помогаем сотрудникам полиции в охране общественного порядка. Уже второй год подряд патрулируем водный объект в парке «За Саймой», раздаем памятки отдыхающим, рассказываем, чем опасны водоемы Сургута. В прошлом году было больше людей, которые распивали спиртные напитки, а в этом году еще не зафиксировали ни одного нарушителя. Люди стали реже лезть в воду. Детей сопровождают родители. Движемся к тому, чтобы вообще не наблюдать взрослых и детей, залезающих в воду», – рассказала народный дружинник Ирина Дубровская.

Институт добровольных дружин развивается и пользуется популярностью среди неравнодушных граждан, которые показывают на своем примере, как можно менять жизнь Сургута к лучшему. Курирует работу народных дружин муниципальное казенное учреждение «Наш город».

«Народные дружины существуют в Сургуте уже 27 лет. Сегодня на территории Сургута работает три народные дружины с количественным составом 120 человек. В 2022 году дружинники с целью соблюдения общественного порядка, недопущения травматизма или гибели людей совершили более 500 выходов только на Сайме. В этом году уже достигнута цифра в 378 выходов», – прокомментировала директор МКУ «Наш город» Наталья Стебекова.


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Сегодня в 17:22, просмотров: 31, комментариев: 0
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