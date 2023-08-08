Семьям с тройнями в Тюменской области помогают купить просторное жилье

В Тюменской области выплату на улучшение жилищных условий в связи с рождением тройни за 10 лет получили 57 семей. Правительство Тюменской области ввело эту региональную меру поддержки в 2013 году.

Выплата помогает семье расширить уже имеющуюся площадь жилья или приобрести новое с учетом нормы жилья 18 квадратных метров на человека. При этом уровень доходов семьи, в которой одновременно родилось трое и более детей, на размер выплаты не влияет.

Размер меры поддержки рассчитывается индивидуально и зависит от нескольких факторов. Имеет значение состав семьи – учитываются несовершеннолетние дети и родители, являющиеся гражданами России и проживающие в Тюменской области не менее пяти лет. Выплата рассчитывается с учетом средней стоимости одного квадратного метра жилья в районе, в котором проживает семья, утвержденной главным управлением строительства Тюменской области. Также важна площадь жилья, которое уже имеется в собственности у семьи.

В соответствии с постановлением правительства Тюменской области выплата предоставляется один раз, при этом право на региональную меру поддержки возникает со дня рождения одновременно трех и более детей и действует до их совершеннолетия.