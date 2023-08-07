За первое полугодие 2023 года промышленное производство в Тюменской области выросло на 10,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил губернатор области Александр Моор, поделившись свежими данными Росстата.

По словам главы региона, основным драйвером роста стали обрабатывающие предприятия – в целом объем промышленного производства вырос на 13,8 процента. Губернатор отметил, что его особенно радуют успехи высокотехнологичных отраслей. Так, в 2,7 раза увеличился выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий.

Значительно увеличилось производство прочих транспортных средств и оборудования – в 1,7 раза, прочих готовых изделий – в 1,6 раза, нефтепродуктов – на 21 процент, готовых металлических изделий – на 19,8 процента, лекарственных средств – на 19,4 процента, стройматериалов – на 17,1 процента, пищевых продуктов – на 15,4 процента, химических продуктов – на 13,3 процента, резиновых и пластмассовых изделий – на 12,2 процента, напитков – на 10,4 процента.

В Тюменской области на три процента выросла добыча полезных ископаемых. 28,4 процента составил рост в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений.

Губернатор Александр Моор подчеркнул: «Достигнутые показатели свидетельствуют о том, что наши меры господдержки промышленности дают результат».