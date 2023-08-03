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Россиянам покажут фильмы «Барби» и «Оппенгеймер»

Фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» обещают показать россиянам в августе

Россиянам покажут фильмы «Барби» и «Оппенгеймер»
Фото: Warner Bros. Pictures

Российские зрители могут увидеть вышедшие в мировой прокат фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» уже в августе. Об этом «Известиям» рассказали в сети кинотеатров «Киноквартал».

«Они будут ориентировочно в августе», — цитирует издание представителей сети.

Афиши обеих кинокартин уже заметили зрители в Екатеринбурге, отмечает портал 66.ру.

По словам главного редактора портала «Зумфильм» Александра Голубчикова, если раньше фильмы ввозились через Казахстан, то теперь новинки поставляют через Армению.

«Я думаю, что не было проблем найти другого поставщика контента. Если люди из Казахстана перестали его поставлять, нашлись в Армении, перекроют канал там — найдется в другой стране, где транслируют фильмы на русском языке. Так что я думаю, что у нашего параллельного импорта не возникнет проблем с пиратским контентом», - рассказал Голубчиков Бизнес.фм.

Российские кинотеатры прекратили показ лицензионных голливудских фильмов после введения санкций со стороны стран Запада. После этого американские картины стали поставляться из Казахстана.


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Сегодня в 18:14, просмотров: 77, комментариев: 0
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