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Жители ХМАО уменьшили количество выбрасываемого мусора на 20 тонн

Югорчане сдали 20 тонн мусора на переработку

Жители ХМАО уменьшили количество выбрасываемого мусора на 20 тонн
Фото: ru.freepik.com

В июле сеть экоцентров «Югра Собирает» в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте приняла от населения около 20 тонн.

Чаще всего югорчане сдавали макулатуру (8 т 905 кг), пластик (1 т 653 кг), стекло (7 т 441 кг) и крышечки (1 тонна 45 кг). Реже всего были собраны батарейки (598 кг), алюминиевые банки (105 кг) и техника (285 кг).

Пункты приема вторсырья «Экоцентр «Югра Собирает» работают в округе с сентября 2022 года, ежемесячно на переработку оправляется около 20 тонн отходов. В Ханты-Мансийск, Нижневартовск и Сургут экологически ответственные югорчане привозят вторсырье из 45 городов и поселений округа.

За принесенное вторсырье в копилку учреждения начисляются баллы. В конце календарного года эти баллы обмениваются на экологически полезные призы для образовательных учреждений. Можно отследить количество накопленных баллов любого участника на сайте регоператора.


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Сегодня в 15:09, просмотров: 118, комментариев: 0
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