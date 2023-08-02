Кувейт и Норвегию признали худшими странами для иммигрантов

Эксперты определили наименее удобные страны для иммигрантов. Согласно результатам исследования The Expat Insider 2023, первые места в списке заняли Кувейт, Норвегия и Турция, пишет телеграм-канал «Недвижимость за рубежом, иммиграция, инвестиции».

Кувейт расположился на первом месте с конца. По оценке экспертов, там неважно обстоят дела с качеством жизни, досугом, культурой и дружелюбием. Чуть ли не единственный плюс направления – легко жить в Кувейте, не говоря на местном языке.

Норвегия заняла второе место с конца. Главные минусы - все дорого, трудно обустроиться, местные не жаждут дружить и общаться, скудный выбор ресторанов, культурных и досуговых учреждений. Из плюсов – стабильная экономика, хорошая экология, природа и политическая стабильность.

Турция - на третьем месте с конца. Эксперты предупреждают, что там приходится много работать и мало получать. Зато красивая природа, море и хорошая погода.

Южная Корея расположилась на четвертом месте с конца. Экспатам там трудно устроиться на работу, а местные игнорируют приезжих. Но при этом хорошо с медобслуживанием, транспортом и интернетом.

На пятом месте, по оценке экспертов, оказалась Германия. Один из ключевых минусов – изобилие мигрантов. Зато достаточно легко найти работу, есть хорошая социальная и транспортная инфраструктура, питание, экологически чистые товары и услуги.

На шестом и седьмом местах разместились ЮАР и Италия. В первой высокий индекс «небезопасности», а во второй экспаты сталкиваются с большими проблемами при устройстве на работу.

На восьмом месте с конца - Мальта, где также есть трудности с работой и мало возможностей для спорта и развлечений. На девятом - Новая Зеландия. Главный минус - дороговизна: сложно добираться в страну и путешествовать по ней. Из плюсов - прекрасная природа, хорошая «цифровая» жизнь и привычные россиянам оплата картами и онлайн-сервисы.

Замыкает десятку наименее удобных для иммигрантов стран Япония. Это очень закрытая страна во всех смыслах, отмечают эксперты. Без знания японского там практически никуда. А еще Япония входит в тройку худших по продолжительности рабочего времени стран, зато там хорошо с медициной.