Состояние совладельца «Лукойла» увеличилось до $21,3 млрд, он попал в топ богатейших людей в РФ

Совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось с начала года на $32 млрд. Больше всех разбогател совладелец и основатель «Лукойла» Вагит Алекперов — на $5,9 млрд, до $21,3 млрд. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на Bloomblerg.

Лидерство среди самых богатых российских предпринимателей продолжает удерживать один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Его капитал вырос с начала года на $1,23 млрд, до $29,8 млрд.

На втором месте разместился совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние оценивается $27,4 млрд (плюс $2,73 млрд).

Следом идет владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. С начала года он стал богаче на $4,98 млрд, до $24,8 млрд.

И на четвертом месте —совладелец и основатель «Лукойла» Вагит Алекперов. Он за год разбогател на $5,9 млрд, до $21,3 млрд.

Также в рейтинге на восьмом месте оказался еще один совладелец «Новатэка» — Геннадий Тимченко. Он за год увеличил свое состояние на $14,1 млрд (плюс $2,27 млрд).