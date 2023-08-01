Все приложения Тинькофф больше недоступны в App Store и Google Play

Приложения Тинькофф недоступны в App Store и Google Play. Установленные приложения продолжают работать, но их не получится скачивать и обновлять. Об этом сообщается на сайте Тинькофф.

Предлагается сохранить уже скачанное приложение. Установить и обновить на iPhone приложения «Тинькофф», «Тинькофф Инвестиций» и «Тинькофф Подпись» поможет представитель на встрече. На iPhone также можно пользоваться личным кабинетом через браузер и поставить иконку Тинькофф на главный экран.

«Не устанавливайте приложения Тинькофф из неизвестных источников: это может быть опасно», – уточняется на сайте.