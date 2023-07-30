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​Uniqlo в России заменит «Просто одежда»

В России открылся первый магазин — аналог японского Uniclo

​Uniqlo в России заменит «Просто одежда»
Фото: unsplash.com

Первый магазин Just Clothes открылся в России — в одном из торговых центров Москвы, сообщает lenta.ru. Он позиционирует себя как аналог японского Uniclo — даже логотип выглядит похоже. Также похожа и раскладка товара в магазине. Есть и отличия: отсутствуют купальники и детская одежда, цвета товаров более яркие.

Напомним, что оригинальный Uniqlo приостановил работу в России в марте 2022 года. В Сургуте бренд не был представлен, однако, возможно, в город придет его российский аналог — на фоне ухода других торговых марок, включая, например, шведский H&M, он наверняка будет востребован.


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30 июля в 17:39, просмотров: 782, комментариев: 0
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