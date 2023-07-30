Необходимая одежда для отдыха — пижамы, комбинации и рубашки

Сезон отпусков продолжается, и для тех, кто обнаруживает, что чемоданы не бездонны, несколько советов от модельера Наза Майера. Так, в интервью изданию Teleprogramma.pro он предложил отпускникам взять минимальный комплект вещей, в числе которых белая рубашка-оверсайз и пижамный костюм. Интересно, что штаны от этого костюма являются универсальными: по словам модельера, их можно сочетать с майкой, соломенной шляпой, босоножками.

Женщинам также посоветовали взять комбинацию — по мысли Майера, платье можно надевать как самостоятельный наряд, а можно миксовать с той же белой рубашкой или футболкой.

Помимо легких «домашних» вещей стоит взять также джинсовые шорты и льняной костюм, которые можно носить даже с купальником.