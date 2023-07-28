Совет Федерации одобрил закон о повышении призывного возраста на три года

Совет Федерации одобрил закон о повышении призывного возраста. Согласно документу, верхний порог призывного возраста повышается на три года - с 27 до 30 лет, а нижняя граница остается неизменной. Таким образов, призыву на срочную службу подлежат россияне в возрасте от 18 до 30 лет. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

При рассмотрении законопроекта в первом чтении предлагалось поэтапное повышение нижней границы призывного возраста с 18 до 21 года с переходным периодом. Однако ко второму чтению депутаты исключили эти нормы из законопроекта.