Автомобильный туризм в РФ начнет развиваться с многофункциональных зон дорожного сервиса

В России создадут почти 200 зон дорожного сервиса для автотуристов, сообщает правительство РФ в своем официальном телеграм-канале.

Многофункциональные зоны дорожного сервиса создает госкомпания «Автодор». В основном это места комплексного обслуживания автомобилистов, где можно легко получить самые разные услуги для комфортных путешествий по стране.

«Всего запланировано создать 196 таких МФЗ, начать планируется с 88 стоянок. По поручению правительства сервисные зоны уже действуют на открытом участке трассы М-12. В планах компании – реализовать 196 МФЗ», – говорится в сообщении.

На каждой такой зоне дорожного сервиса будут располагаться заправочные станции, сервисные здания, отели, кемпинги, мойки и территории для хранения и обработки грузов.