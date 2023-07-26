На тренинге «Азбука предпринимателя» расскажут о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Тюменской области

В Тюмени стартовал ежегодный тренинг «Азбука предпринимателя», проходящий в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На тренинге, который проводит Мой бизнес | Тюменская область, предприниматели познакомятся с существующими мерами поддержки и выработают предложения по их совершенствованию. На протяжении всего обучения участников будут сопровождать опытные тренеры из Корпорации МСП и руководитель отдела гарантийного фонда инвестиционного агентства Тюменской области Мария Покалюхина.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев отметил необходимость учитывать то, что городской и сельский предприниматель имеют свою специфику.Участникам тренинга рассказали о проекте «Капитаны бизнеса», где топовые тюменские бизнесмены, руководители администраций, представители сельского бизнеса вместе работают над идеями инвестиционного развития муниципалитетов.

«В текущих условиях важным становится своевременная адаптация мер поддержки под меняющиеся экономические реалии. В этом отношении очень важна обратная связь. Один из её последних примеров – предложения предпринимателей во время поездки губернатора Александра Моора в Викуловский район. Они касались «донастройки» мер поддержки в части простоты и удобства их получения, с учетом особенностей сельских территорий», – сказал замгубернатора.