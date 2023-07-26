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​Тюменские ИТ-специалисты стали чаще оформлять льготную ипотеку

В Тюменской области ИТ-специалистам выдано 198 ипотечных кредитов

​Тюменские ИТ-специалисты стали чаще оформлять льготную ипотеку
Фото: freepik.com

Более чем в два раза по сравнению с прошлым годом выросло число воспользовавшихся льготной ИТ-ипотекой в Тюменской области. Специалисты связывают рост популярности этой меры поддержки с изменениями условий программы, расширяющими круг тех, кто может ей воспользоваться, сообщили в региональном департаменте информатизации.

В феврале этого года были увеличены возрастные границы заемщиков – теперь ипотекой могут воспользоваться ИТ-специалисты в возрасте от 18 до 50 лет. Были снижены требования к размеру дохода – в Тюменской области желающие воспользоваться ипотекой должны зарабатывать от 70 тысяч рублей. Кроме того, ранее поддержка была доступна только для сотрудников компаний, получавших налоговые льготы, теперь ей могут воспользоваться сотрудники всех аккредитованных компаний.

Льготная ИТ-ипотека является одной из мер поддержки отрасли информационных технологий, реализуемая в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». С начала действия программы в Тюменской области ИТ-специалистам было выдано 198 ипотечных кредитов по ставке до 5 % годовых на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей. Большинство объектов недвижимости приобретено по договорам долевого участия.


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Сегодня в 17:50, просмотров: 126, комментариев: 0
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