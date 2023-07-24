Почти 40% россиян, работающих удаленно, предпочтут увольнение возвращению в офис. Это следует из результатов исследования сервиса по поиску работы SuperJob, пишет РБК.

Отвечая на вопрос о том, какие действия предпримут респонденты в случае отмены удаленного режима работы, 40% заявили, что скорее уволятся. Еще 37% выразили готовность отказаться от удаленки, оставшиеся 23% затруднились ответить.

Женщины чаще мужчин готовы к увольнению при отмене удаленки – 53% против 31%. Из тех, кто предпочел бы подчиниться, — 39% мужчин и 36% женщин. Некоторые женщины заявили, что для них удаленная работа — единственная возможность работать, поскольку у них есть малолетние дети, отмечает SuperJob.

Опрос также показал, что больше всего готовых расстаться с работодателем, но не с удаленкой наблюдается среди тех, кто трудится в режиме хоум-офиса всю неделю (64%). При этом сотрудники на гибридном графике более лояльны компании: каждый второй из них без проблем вернется в офис.