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​Тюменский форум-выставка «Инфотех» станет площадкой для обмена идеями и опытом между регионами

Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий «Инфотех-2023» состоится 18-19 октября

​Тюменский форум-выставка «Инфотех» станет площадкой для обмена идеями и опытом между регионами
Фото: admtyumen.ru

XVI Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий «Инфотех-2023» состоится в этом году 18-19 октября в рамках ИТ-недели. Мероприятие пройдет при поддержке Минцифры РФ, сообщает региональный департамент информатизации.

Две темы, актуальные для всей страны и Тюменской области, станут ключевыми на форуме: цифровая независимость и информационная безопасность. Гостей ждут лекции и дискуссии о новых передовых решениях, о мерах поддержки российских разработчиков и продвижения отечественных систем и ПО, о новых правилах безопасности инфраструктуры и КИИ. На форуме будут работать площадки по обсуждению кадров для цифровых отраслей, расширению сфер применения технологий искусственного интеллекта. Порядка 50 экспонентов представят на выставке новые цифровые решения и отечественные разработки.

Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов рассказал, что «Инфотех» стал крупным мероприятием федерального масштаба: «Сегодня форум – это место для обмена идеями и опытом между регионами, это площадка для представления передовых цифровых технологий и обучения. Ежегодно порядка 3 тысяч человек приезжают в Тюмень, чтобы погрузиться в мир цифровых технологий, обсудить актуальные проблемы и пути решения, найти надежных партнеров для развития».


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23 июля в 16:35, просмотров: 79981, комментариев: 0
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