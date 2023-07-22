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​Александр Моор побывал на дне рождения Российского движения детей и молодежи

В Ребячьей республике отметили день рождения Российского движения детей и молодежи

​Александр Моор побывал на дне рождения Российского движения детей и молодежи
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор стал почетным гостем детского фестиваля, прошедшего в честь первого дня рождения Российского движения детей и молодежи, созданного при поддержке президента России в 2022 году.

Праздник прошел в тюменском детском центре «Ребячья республика», который получил статус базового детского загородного оздоровительного лагеря для реализации программ РДДМ. Всего в регионе уже создано 248 первичных ячеек Российского движения детей и молодежи, в том числе 12 – в детских загородных центрах.

Участники профильной смены «Время первых» провели для главы региона экскурсию по «Ребячьей республике», показали мастерские, в которых они занимаются. Александр Моор вместе с ребятами открыл стелу «Движение первых» и присоединился к традиции центра «Ребячья республика», завязав ленту на одинокой сосне и загадав желание.

Губернатор отметил, что тюменские загородные детские центры отличаются не только современной инфраструктурой, но и очень сильными педагогическими коллективами. Они получают множество позитивных отзывов от детей и родителей.

«Летняя кампания по организации отдыха и оздоровления детей в нашем регионе, как всегда, идет по плану. Самое главное, что все загородные центры были своевременно подготовлены к приему ребят, все требования к безопасности соблюдены», – подчеркнул Александр Моор.


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22 июля в 18:12, просмотров: 509, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
22 июля в 19:05
Кандидату в Губернатору Тюменской области Александру Моору проще пиарится на загородных оздоровительных центрах. Почему? Они ему достались ещё от тоталитарного режима под названием пионерских лагерей, которых было в советское время, как «тюменской грязи», в пригородной зоне на Верхнем Бору и в других заповедных местах вокруг Тюмени. Что-то в 90- х из этих пионерлагерей похерили, а что-то сегодня реанимировали и «Движение первых» получили вот 12 прекрасных загородных оздоровительных Центра, в которых проведена первая профильная смена «Время первых». В Сургуте тоже когда-то был пионерский лагерь «Снежинка» под Белым Яром. Был военизированный лагерь на Солкино. Однако, построены ли новые капитальные загородные центры для оздоровления детей сейчас? Не знаю. Знаю, что построили на Белом Яру геронтологический Центр. Что построили детский дом в Барсово. Может быть Отдел молодежной политики курирует все эти загородные оздоровительные центры вокруг Сургута сегодня? Тот же «Сибирский легион» проектирует и собирается строить свою базу под Сургутом.
А Александру Моору респект и уважение за заботу о детях Тюменской области. Заботу об их оздоровлении и патриотическом воспитании в загородных центрах по месту жительства!

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