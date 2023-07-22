Пожарным Тюменской области передали новую технику

Во время рабочей поездки в Сорокинский район губернатор Тюменской области Александр Моор передал работникам поста пожарной охраны «Покровка» новый пожарный автомобиль и моторизованные ранцевые огнетушители. Пост, входящий в состав отряда № 2 региональной противопожарной службы, защищает от пожаров деревни Калиновка, Покровка и Преображенка.

Александр Моор поблагодарил пожарных за героическую работу в пожароопасный период. «Благодаря их усилиям неоднократно удавалось предотвратить реальную угрозу населенным пунктам, которая возникала в связи с природными пожарами», – сказал глава области.

В зоне ответственности отряда № 2 противопожарной службы Тюменской области Ишимский, Абатский, Викуловский, Сорокинский, Казанский и Бердюжский районы. В нем несут службу 140 человек. Начальник отряда Валерий Мучипов отметил, что новый автомобиль специально оснащен для тушения ландшафтных пожаров: «Такая техника и оборудование нам нужны. Это позволит повысить эффективность работы постов и обеспечить более надежную защиту людей и территорий от огня».

Губернатор Александр Моор заявил, что правительство Тюменской области продолжает работу по развитию региональной противопожарной службы и совершенствованию ее материально-технической базы. Так, в 2022 году приобретены 6 пожарных автоцистерн и 10 тракторов МТЗ-82 с навесным оборудованием, 34 мотопомпы, а также крупные партии специальной одежды, обуви и снаряжения для пожарных. 7 пожарных автоцистерн закуплено в первом полугодии 2023 года.