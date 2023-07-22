16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  90,3846   EUR  100,6562  

Новости

Больше новостей
Где в Тюменской области жить лучше всего?
Комментировать
0
Пять ранее судимых югорчан получили разрешение на работу с детьми. Ваше отношение к этому...
Комментировать
0
Ваш основной источник новостной информации...
Комментировать
0
Планируете ли вы покупать автомобиль до конца этого года?
Комментировать
0
Планируете ли вы крупные покупки недвижимости до конца года?
Комментировать
0
Нужно ли организовать дежурство спасателей на местах несанкционированного купания в Сургуте?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Тюменской области развивают региональную противопожарную службу

Пожарным Тюменской области передали новую технику

​В Тюменской области развивают региональную противопожарную службу
Фото: admtyumen.ru

Во время рабочей поездки в Сорокинский район губернатор Тюменской области Александр Моор передал работникам поста пожарной охраны «Покровка» новый пожарный автомобиль и моторизованные ранцевые огнетушители. Пост, входящий в состав отряда № 2 региональной противопожарной службы, защищает от пожаров деревни Калиновка, Покровка и Преображенка.

Александр Моор поблагодарил пожарных за героическую работу в пожароопасный период. «Благодаря их усилиям неоднократно удавалось предотвратить реальную угрозу населенным пунктам, которая возникала в связи с природными пожарами», – сказал глава области.

В зоне ответственности отряда № 2 противопожарной службы Тюменской области Ишимский, Абатский, Викуловский, Сорокинский, Казанский и Бердюжский районы. В нем несут службу 140 человек. Начальник отряда Валерий Мучипов отметил, что новый автомобиль специально оснащен для тушения ландшафтных пожаров: «Такая техника и оборудование нам нужны. Это позволит повысить эффективность работы постов и обеспечить более надежную защиту людей и территорий от огня».

Губернатор Александр Моор заявил, что правительство Тюменской области продолжает работу по развитию региональной противопожарной службы и совершенствованию ее материально-технической базы. Так, в 2022 году приобретены 6 пожарных автоцистерн и 10 тракторов МТЗ-82 с навесным оборудованием, 34 мотопомпы, а также крупные партии специальной одежды, обуви и снаряжения для пожарных. 7 пожарных автоцистерн закуплено в первом полугодии 2023 года.


нравится (1) не нравится (0)
22 июля в 12:05, просмотров: 530, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
22 июля в 13:05
После трагедии в Успенке от Кандидата в Губернаторы Тюменской области Александра Викторовича Моора обыватели ждут более серьёзных приобретений пожарной техники, нежели мотопомпы, автоцистерны и трактора МТЗ-82. Турция вот планирует у нас закупить большое количество пожарных самолетов. И в августе этого года на предстоящей встрече Президента РФ В.В. Путина и Президента ТР Эрдогана (если ещё состоится) возможно подписание контракта на поставку этих противопожарных самолетов. А мы, как всегда, «сопли жуем». Для внутренних нужд у нас, как всегда, только мотопомпа и автоцистерна. А между тем, ежегодно на помощь в Тюменскую область с округами направляются пожарные из многих регионов страны. Понятно, что мотопомпа это не пожарных самолёт и спасает положение лишь дожди и ливни. Как в последние дни в Тюменской области. Нужно, же что-то делать, пока наш турецкий «друг» не забил очередь на таганрогском авиационном заводе. Уж лучше мы будем летать из Югры в Турцию тушить пожары, чем бегать на пожары с баграми, топорами и лопатами. Тушить в Турции пожары, за валютное «бабло», естественно. Нет денег? Да полноте! Если подсчитать сколько тратиться денег сегодня на борьбу с лесными пожарами врукопашную, то давно уже можно приобрести и десять пожарных самолетов. А наш друг из Турции обойдётся и нашей воздушной помощью. Если, конечно, попросит.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Тюменский форум-выставка «Инфотех» станет площадкой для обмена идеями и опытом между регионами 79980
  2. Три человека утонули в водоемах ХМАО за сутки 508
  3. Мотоцикл попал в ДТП в Сургутском районе - погибли водитель и пассажир 499
  4. В Югре возбудили уголовное дело из-за массовой гибели рыбы в реке 433
  5. В Сургуте автобус с пассажирами врезался в столб - пострадали два человека 402
  6. ​В югорских лесах отменили режим ЧС 381
  7. Сургутянин украл из магазинов колбасу и сыр на 7 тысяч рублей 378
  8. В Югре тушат 6 лесных и 3 природных пожара 359
  9. ​В селе Исетское открыли обновленное отделение реанимации и интенсивной терапии 356
  10. Россияне считают зарплаты депутатов и футболистов неоправданно высокими 353
  1. ​Тюменский форум-выставка «Инфотех» станет площадкой для обмена идеями и опытом между регионами 79980
  2. ​История с «домогательствами» в Сургуте гадкая, но надо готовиться – подобного будет только больше 2093
  3. Полвека назад в Сургуте… 1607
  4. Сургутянка забралась на крышу недостроенного здания и угрожает спрыгнуть 1508
  5. Пять детсадов ХМАО признали лучшими в России 1503
  6. Россиян попросили воздержаться от поездок через Крымский мост из-за чрезвычайного происшествия 1488
  7. ​Смутные сомнения 1457
  8. Сургутяне смогут больше воздействовать на свои управляющие компании через Госуслуги 1383
  9. ​Наш #MeToo 1272
  10. В ЗАГСе Югры назвали самые популярные и редкие имена 2023 года 1268
  1. ​Тюменский форум-выставка «Инфотех» станет площадкой для обмена идеями и опытом между регионами 79980
  2. ​В отношении сторонников Пригожина возбуждают уголовные дела 9621
  3. Покупай, не скупись // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5300
  4. В Сургутском районе в жару выпал огромный град // ФОТОФАКТ 4676
  5. На Югру надвигается непогода: град и шквалистый ветер 4378
  6. Как «Кинопоиск» возродил любовь к панк-року 4223
  7. Помогите спасти! 3824
  8. Глава Мегиона Олег Дейнека скончался 3508
  9. Умер Владимир Пидзамкив 3104
  10. ​Землю – людям 2807

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика