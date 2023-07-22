На выплаты материнского капитала на первенца в Тюменской области направили более 400 млн рублей

Более 2700 семей Тюменской области получили региональный материнский капитал на первого ребенка в 2023 году. Как сообщают в региональном департаменте соцразвития, за 6 месяцев текущего года из бюджета Тюменской области на эти цели выделено более 400 млн рублей.

Благодаря решению губернатора Александра Моора упростить процедуру получения маткапитала на первого ребенка, семей, которые смогут им воспользоваться, стало больше. Ранее для получения выплаты в размере 150 тысяч рублей нужно было подтверждать проживание в регионе на протяжении пяти лет. Для многих семей это было затруднительно, приходилось даже обращаться в суд.

Теперь достаточно, чтобы заявитель был постоянно зарегистрирован по месту жительства на юге Тюменской области, в том числе на дату рождения ребенка. Также учитывается то, чтобы регистрация рождения первенца была произведена в государственных органах записи актов гражданского состояния Тюменской области.

Региональный материнский капитал на первого ребенка был введен по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». С 1 января 2020 года из областного бюджета было выделено порядка 2,4 млрд рублей на выплаты почти 16 тысячам молодых семей.