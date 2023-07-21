В Тюменском технопарке состоялась встреча регионального ИТ-сообщества

Очередная встреча регионального ИТ-сообщества состоялась в нетворкинг-зоне Тюменского технопарка 20 июля. К участию в мероприятии были приглашены руководители и специалисты, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Встречу с представителями отрасли провел директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов. Во время диалога обсудили реализацию мер поддержки ИТ-компаний и создание каталога региональных ИТ-решений. В департамент отметили, что только за прошлый год в регионе появилось 70 новых организаций по разработке ПО. Также участники обсудили возможности применения сниженных тарифов страховых взносов и налоговых льгот.

«Такие встречи с руководителями и специалистами ИТ-сферы региона проводятся регулярно, нам важна оценка и активное участие предпринимательского сообщества в тех инициативах и проектах, которые курирует Департамент. Поэтому приглашаю всех заинтересованных продолжить открытый диалог», — отметил Станислав Логинов.

В департаменте напомнили, что создание благоприятных условий для деятельности компаний по развитию и применению цифровых технологий является приоритетом реализации регионального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».