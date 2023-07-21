ЦБ повысил ставку впервые с сентября прошлого года

Центральный Банк РФ впервые с сентября 2022 года поднял ключевую ставку до 8,5% годовых. Представители регулятора также отметили, что такое решение может быть не единичным – ставка может быть ещё повышена с целью стабилизации инфляции почти на 4% в 2024 году. Информация об этом появилась в соцсетях ЦБ.

«Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых. Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике», – говорится в сообщении.