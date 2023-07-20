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​IТ-отрасль обогнала нефтегазовую по престижности в глазах россиян

Россияне назвали IТ-отрасль самой престижной для работы

​IТ-отрасль обогнала нефтегазовую по престижности в глазах россиян
Фото: ru.freepik.com

Нефтегазовая сфера больше не является самой престижной для работы по оценке россиян. Ее место заняла IT-отрасль, следует из результатов опроса HH.ru.

Так, 49% опрошенных назвали информационные технологии самой престижной сферой, 42% сочли таковой нефть и газ. Для сравнения, в 2020 году нефтегазовую отрасль выбрали 48% респондентов, пишет РБК.

Самой непрестижной для работы большинство респондентов (50%) назвали сферу ЖКХ, а также розничную торговлю - 28%, гостинично-ресторанную отрасль и госучреждения - по 25% и образовательные учреждения - 23%.

Среди конкретных профессий самыми престижными оказались IТ-специалист (20%), директор или топ-менеджер (14%), президент (12%), предприниматель или бизнесмен (8%), депутат или госслужащий (7%). Отвечая на вопрос о том, что делает профессию престижной, россияне назвали такие факторы, как зарплата, уважение в обществе, возможность приносить людям пользу.

Опрос HH проводился с 20 по 30 июня, в нем участвовали 1602 соискателя.


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Сегодня в 13:03, просмотров: 143, комментариев: 0
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