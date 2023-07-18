В Тюменской области пройдет «Ночь заводов»

Всероссийский фестиваль, объединяющий искусство и индустриальные объекты, «Ночь заводов» состоится 12 августа. Промышленные объекты по всей стране на одну ночь откроют свои двери для зрителей и проведут различные культурные мероприятия.

90 команд со всей страны боролись за право участвовать в проекте, из них отобрано 18 победителей. Два проекта из Тюменской области стали победителями конкурса: объекты тюменского отделения Свердловских железных дорог в номинации «Завод-гигант» и Тобольский «ЗапСибНефтехим» в номинации «Завод-партнер».

На территории железнодорожных объектов СвЖД в Тюмени пройдет путеводный фестиваль «Проводник», организатором которого станет Тюменское агентство развития креативных индустрий. Тобольский «ЗапСибНефтехим» самостоятельно реализует проект по концепции, разработанной организаторами фестиваля.

Проект «Ночь заводов» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив Центром поддержки и развития современного искусства «ЗА АРТ». По мнению организаторов, фестиваль, на котором объединятся индустриальные объекты и искусство, даст возможность развить туристическую привлекательность промышленных территорий.