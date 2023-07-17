Строительство Центра гимнастики в Тобольске планируют завершить в октябре

В рамках комплексной программы формирования комфортной городской среды «Тобольск настоящий» проходят строительство центра гимнастики и реконструкция самой большой в городе средней школы № 16. Программа, реализуемая правительством Тюменской области и администрацией города при поддержке компании СИБУР, была сформирована с учетом мнения тоболяков и рассчитана до 2030 года.

Во время рабочей поездки в Тобольск губернатор Тюменской области Александр Моор оценил темпы строительства центра гимнастики и качество капитального ремонта средней школы № 16 имени В.П. Неймышева.

Центр гимнастики строится по индивидуальному проекту, который разработан тюменскими архитекторами при содействии специалистов компании СИБУР, доложил главе региона директор областного Управления капитального строительства Фанур Гимаев. Он рассказал, что на спортивном объекте площадью 4800 кв метров расположено восемь залов: «Самый большой – гимнастический, он занимает более полутора тысяч квадратных метров, а высота потолка составляет 14 метров». Строительство центра планируется завершить к 1 октября 2023 года.

Посетив среднюю школу № 16 имени В.П. Неймышева, Александр Моор убедился, что работы по капитальному ремонту выполнены на 88 процентов. В рамках капремонта предусмотрены усиление конструкций здания, ремонт кровли и фасада, замена систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также системы водоподготовки бассейна. В соответствии с оригинальным дизайн-проектом выполняется внутренняя отделка школы. Плановый срок завершения ремонтных работ – середина августа текущего года.