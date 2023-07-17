В реставрацию архитектурных памятников Тюменской области вложили десять миллиардов рублей

Во время рабочей поездки в Тобольск губернатор Тюменской области Александр Моор оценил реализацию проекта по благоустройству Александровского сада. Он акцентировал внимание на том, что к качеству благоустройства предъявляются самые строгие требования – за добросовестным выполнением работ внимательно следят не только областные и муниципальные власти, но и общественность.

«Это наш региональный стандарт. Проекты благоустройства общественных пространств в Тюменской области реализуются только с учетом мнения людей. Поэтому для нас принципиально важно, чтобы все, что было заявлено на этапе обсуждения с жителями, было выполнено в полном объеме и с хорошим качеством», – заявил губернатор.

В рамках первого этапа по благоустройству в Александровском саду активно идут археологические раскопки – обнаружено множество находок, датируемых концом XVII, XVIII и началом XIX веков. Также на первом этапе будет проведено озеленение, установлен фонтан, созданы детская и спортивная площадки, смонтировано наружное освещение.

В рамках второго этапа, который начнется в 2024 году, построят парковку на 86 мест и стоянку для автобусов, проведут необходимые инженерные коммуникации, обустроят тротуары и газоны.

С 2003 года в реставрацию архитектурных памятников было вложено в общей сложности более 10 миллиардов рублей, напомнил глава региона, говоря о сохранении историко-культурного наследия в Тобольске. Он отметил синергетический эффект, который дает рост туристической привлекательности древней столицы Сибири – частные инвесторы стали проявлять интерес к возрождению и использованию памятников истории и культуры.