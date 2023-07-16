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​Фитнес-тренер: Худейте без спешки!

Как похудеть без обвисания кожи — совет специалиста

​Фитнес-тренер: Худейте без спешки!
Фото: unsplash.com

При стремительном похудении кожа может обвиснуть — так, что жесткая диета устранит одну проблему и тут же даст другую. Спортивный нутрициолог Ольга Беседина рассказала, как ее избежать: об этом она знает на собственном опыте, похудев в свое время на 50 килограммов.

«Даже при похудении на 40-50 килограммов можно избежать появления обвисшей кожи», — заявила она в интервью lenta.ru — по ее словам, нужно не просто сесть на диету, а скорее изменить отношение к еде.

«Когда мы набираем вес, кожа растягивается, потому что жировой ткани становится больше и площадь тела увеличивается, — объясняет Ольга Беседина. — В этот момент появляются растяжки. Есть миф, что они проявляются при похудении, но это не так. Станут они заметней или нет, как раз зависит от способа снижения веса». Дело — в восстановлении кожи при похудении: у него свои темпы. Жировая прослойка во время диеты резко уменьшается, кожа не успевает стянуться и обвисает. Уменьшение жиров в рационе, которым увлекаются худеющие, влияет на уменьшение эластичности кожи. В итоге получаем не самый лучший результат, заключает специалист.

Главное правило похудения — не нужно спешки. Беседина советует использовать фитнес-трекер, отслеживая темпы худения. Тогда кожа будет успевать отреагировать на постепенное уменьшение жировой прослойки, и вовремя стянется. Кроме того, при диете требуется не бездумно снизить количество потребляемой пищи, а выбрать сбалансированное питание, не исключая продукты с жирами. Тогда результат похудения будет радовать, а не огорчать, заключает нутрициолог.


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16 июля в 16:46, просмотров: 679, комментариев: 0
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