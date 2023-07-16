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​Субсидией на оплату ЖКУ пользуются более 20 тысяч семей Тюменской области

На субсидирование оплаты ЖКУ в Тюменской области направляют более 500 млн рублей

​Субсидией на оплату ЖКУ пользуются более 20 тысяч семей Тюменской области
Фото: admtyumen.ru

Ежегодно свыше 500 млн рублей из областного бюджета направляется на субсидирование оплаты ЖКУ в Тюменской области. Субсидией пользуются более 20 тысяч семей региона, сообщает областной департамент социального развития.

В 2022 году по решению губернатора установлен размер максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в 20 процнетов. За субсидией на оплату ЖКУ могут обратиться жители Тюменской области, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги, приходящаяся на социальную норму площади жилья, превышает 20 процентов от совокупного дохода. Наличие какого-либо льготного статуса для назначения субсидии не требуется.

Определить примерный размер ежемесячной субсидии можно в бесплатном онлайн-сервисе «Умный помощник ЖКХ» – интерфейс сервиса позволяет за 4 шага ввести данные для расчёта. В приложении проводится лишь предварительный расчет, а решение о наличии права на субсидию и ее размере могут принять только специалисты органов местного самоуправления.

Для подачи заявления на субсидию по оплате ЖКУ необходимо обратиться в МФЦ или муниципальное учреждение социального обслуживания по месту жительства. Подать заявление можно также самостоятельно через портал государственных услуг.


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16 июля в 08:57, просмотров: 398, комментариев: 0
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