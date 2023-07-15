Власти оценили уровень коррупции в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел очередное заседание региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции. В своем выступлении он отметил, что для профилактики коррупционных правонарушений в регионе выстроена эффективная система взаимодействия между органами власти и правоохранительными структурами.

О результатах ежегодных социологических исследований, проводимых для оценки уровня коррупции в Тюменской области, доложил заместитель губернатора Павел Белявский. По данным социологического опроса, 87 процентов жителей региона вообще не сталкивались с коррупционными проявлениями.

По мнению Александра Моора, налаженные конструктивные взаимоотношения между властью и предпринимательским сообществом Тюменской области, не только способствуют экономическому развитию региона, но и помогают в профилактике коррупционных проявлений.

Напомним, социологические исследования оценки уровня коррупции проводятся ежегодно во всех российских регионах. Методика исследования разработана с целью выявления реального уровня так называемой «бытовой» коррупции, которая возникает при взаимодействии граждан и представителей органов власти. Отдельно исследуют уровень «деловой» коррупции, возникающей при общении бизнеса и представителей власти.