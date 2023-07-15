В ФАПы Уватского района поступило новое оборудование

В Тюменскую областную больницу № 20 поступили 16 приборов для очистки и обеззараживания воздуха. Новые приборы были поставлены благодаря участию в региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, оборудование распределили между фельдшерско-акушерскими пунктами Уватского района.

«В рамках организации всех предохранительных мероприятий для недопущения возникновения инфекции в фельдшерско-акушерских пунктах всегда проводится санитарная обработка и проветривание помещений, а сейчас используются еще и рециркуляторы воздуха», – пояснила главная медицинская сестра ОБ № 20 Наталья Сапожникова.

Работающее оборудование полностью безопасно для окружающих, при этом эффективно снижает количество микробов в воздухе. Встроенные в приборы антибактериальные фильтры обеспечивают удаление из воздуха вирусов, бактерий, частиц пыли и аэрозолей в режиме рециркуляции в присутствии людей.

Руководство ОБ №20 также сообщает, что материально-техническая база Уватской больницы постоянно обновляется. В июле в хирургическом отделении введен в эксплуатацию операционный стол. Конструкция стола значительно расширяет возможности при хирургических вмешательствах и позволяет обеспечить удобство при проведении операций, как пациентам, так и врачам.