До 2028 года трасса «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» станет четырехполосной

12 июля в Ханты-Мансийске состоялась рабочая встреча губернаторов Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Александр Моор и Наталья Комарова обсудили перспективы социально-экономического развития территорий и реализацию совместных проектов.

Губернатор Тюменской области принял участие в форуме Команды Югры «Результаты и приоритеты развития на 2023–2024 годы» и отметил эффективную командную работу правительства, муниципальных органов власти и общественности Ханты-Мансийского автономного округа по повышению качества жизни людей. Глава региона подчеркнул, что успешными бывают только те проекты, которые реализуются вместе с жителями.

Одной из тем обсуждения губернаторов стало развитие дорожно-транспортной сети. Александр Моор рассказал, что на территории Тюменской области активно продолжается реконструкция федеральной автомагистрали Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. Уже сделано более 150 километров дороги на четыре полосы с разделением встречных потоков. До 2028 года трасса станет полностью четырехполосной вплоть до Тобольска, сообщил губернатор.

«Дорога должна быть безопасной, – прокомментировал Александр Моор. – Эта магистраль имеет большое значение для нашей экономики. Я думаю, что в Югре, как и в Тюменской области, вопрос строительства, реконструкции и ремонта федеральных, региональных, муниципальных автотрасс является приоритетным для региональных правительств».

Большинство региональных и межмуниципальных дорог в Югре соответствует стандарту, но сеть муниципальных дорог нуждается в развитии, отметила Наталья Комарова. «В вопросах, связанных с обеспечением финансирования из окружного бюджета, мы примем такое решение», – заверила губернатор.