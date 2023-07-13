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«Известия»: Россия стала крупнейшим импортером автомобилей из КНР

Россия оказалась крупнейшим зарубежным рынком автопроизводителей из Китая

«Известия»: Россия стала крупнейшим импортером автомобилей из КНР
Фото: ru.freepik.com

С января по май Китай экспортировал в Россию 287 тысяч новых автомобилей. Это рекордный показатель − за 2022 год в страну было ввезено из Китая порядка 162 тысяч машин. Поставки в Россию оказались почти в два раза больше, чем в занимающую второе место Мексику, сообщают «Известия» со ссылкой на агентство Bloomberg.

«Думаю, что в обозримом будущем в России появятся и другие автомобильные компании из КНР», − рассказал изданию независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Он также прогнозирует, что по итогам года в России будет продано около полумиллиона китайских машин. В следующем году показатель может вырасти до 600 тысяч.

В целом, эксперты считают, что китайские автомобильные компании к концу года займут больше половины российского рынка новых машин. «Ожидать серьезных инвестиций в российскую автомобильную отрасль со стороны китайских компаний вряд ли стоит. Максимум, о чем может идти речь, это лицензионная сборка, при которой российская сторона закупает в Китае машинокомплекты», − добавил Бургазлиев.

Напоминаем, ранее Lada Granta стала самым продаваемым автомобилем «АвтоВАЗа». В январе этого года была выпущена «упрощенная» модификация седана без центрального замка, которая стоит на три тысячи рублей дешевле.


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Сегодня в 14:48, просмотров: 143, комментариев: 0
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