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На форуме СУП-2023 участники «Движения Первых» представят свои бизнес-проекты предпринимателям

Предприниматели составят свои бизнес-проекты на форуме в Тюмени

На форуме СУП-2023 участники «Движения Первых» представят свои бизнес-проекты предпринимателям
Фото: «ОПОРЫ РОССИИ»

Предпринимательство в России делают люди, которых ежегодно объединяет Тюмень на площадке международного бизнес-форума «Слет успешных предпринимателей» (СУП). 11 августа состоится XI встреча представителей бизнес-сообщества, а возрастные рамки участников существенно увеличатся благодаря принципиально новой площадке форума – «Движение Первых».

СУП отвечает на современные вызовы, являясь площадкой, которая позволяет действующим и начинающим предпринимателям находить эффективные решения по актуальным вопросам, обмениваться международным опытом и узнавать об интересных кейсах. Стартовый возраст начинающих предпринимателей снизился до 13-14 лет, и эта категория молодых людей не остается без поддержки и внимания. Для этого СУП впервые выступает партнерской площадкой для Российского движения детей и молодежи.

– Сегодня молодежное предпринимательство является одним из факторов экономического роста. Мы в «ОПОРЕ РОССИИ» уделяем развитию этого направления особое внимание, создавая сообщество молодых, креативных предпринимателей со всей страны. Ежегодно на площадке форума СУП собираются более тысячи молодых предпринимателей из многих регионов страны и зарубежья, чтобы обмениваться опытом и знаниями, находить новые знакомства, партнеров, наставников, – подчеркнул президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.

«Движение Первых»

Уникальная площадка форума в формате наставничества «Первых в предпринимательстве». 7 начинающих представителей бизнес-сообщества в возрасте до 18 лет представят свои проекты действующим предпринимателям из «ОПОРЫ РОССИИ». Старшие наставники в интерактивном формате открытого диалога расскажут ребятам историю своего успеха и ответят на вопросы. Эта встреча поможет повысить уровень заинтересованности ребят в экономической деятельности, расширить знания о процессах создания и функционирования бизнеса в России.

На панельной дискуссии участники обсудят роль общественных организаций в поддержке подросткового предпринимательства, действующие инструменты повышения осознанной деловой активности подростков и необходимость в них. Также слушатели площадки рассмотрят эффективность системы наставничества на примере Акселератора «Высота» Движения Первых.

Для юных предпринимателей проведут мастермайнд с фасилитаторами. Ребята разработают собственные инсайты, а представители молодежных комитетов «ОПОРЫ РОССИИ» помогут доработать и упаковать проекты в продукты, повысят знания и навыки участников в сфере проектного подхода и предпринимательства. Чтобы приблизить обучение к реальности, на площадке «Движения Первых» пройдет бизнес-игра «Предприниматели». Эта профориентационная игра поможет участникам с выбором предпринимательской деятельности, применить на практике полученные знания и прокачать уровень финансовой грамотности.

В год педагога и наставника в России особое значение приобретает площадка наставничества в предпринимательстве, программа которой будет интересна и полезна участникам форума, инвесторам и экспертам.

Наставничество в предпринимательстве

Площадка будет работать 2 дня, каждый из которых включает три блока с элементами интерактивного формата. В первый день спикеры и участники встречи построят диалог на тему «Наставники для наставников»: поговорят о наставничестве в предпринимательстве как процессе, обсудят практики по созданию экосистемы наставничества, сообществ и программ обучения.

Во второй день предпринимателям помогут проработать выгорание, узнать больше о результативном тайм-менеджменте, целеполагании и планировании. Эксперты расскажут о современных трендах, инструментах и фишках, связанных с прокачкой личной продуктивности предпринимателя. А также о том, как работать с коллективом – управлять стратегической и операционной эффективностью.

Мы хотим создать живой диалог. Это будет актуально особенно в Год педагога и наставника в России. Тема интересная и широко обсуждается на разных уровнях – от образовательных площадок до министерств. Мы пригласили 27 экспертов из разных сфер деятельности, лидеров мнений на российском рынке, которые системно занимаются развитием этого вопроса, чтобы в диалоге с участниками найти решение современным вызовам, – рассказал председатель Комитета по наставничеству Тюменского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Владислав Самойлов.

В рамках работы площадки планируется федеральная комиссия по наставничеству, которую будет курировать Первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Эдуард Омаров. Также будет утверждено положение о создании Комитетов по наставничеству, где будут закреплены основные принципы наставничества в предпринимательстве и кодекс наставника. Приглашенные спикеры из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени в формате коротких спич-сессий расскажут о роли наставника в развитии их бизнеса, а все участники форума смогут сделать то же самое, приняв участие в челлендже.

Генеральным партнёром форума выступает ПСБ

Справка

Форум СУП третий год подряд становится международной площадкой для представителей бизнес-сообщества России и дружественных ей стран. В прошлом году площадки СУПа посетили более 2 500 предпринимателей из 5 стран и 50 регионов РФ.

В 2023 году форум пройдет в XI раз с 11 по 13 августа в ДК «Нефтяник» и мультицентре «Контора пароходства» в Тюмени. Организаторы ожидают более 15 тысяч участников, 27 тематических площадок и более 100 спикеров.

Форум проводит общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» при поддержке правительства Тюменской области. Мероприятие организуется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый заместитель Председателя правительства РФ Андрей Белоусов.


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Сегодня в 11:27, просмотров: 74, комментариев: 0
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