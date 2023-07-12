Бренд INCITY доверила Почте России поставку вещей из Китая

Бренд одежды INCITY воспользуется помощью Почты России в сфере логистики. Так, компания будет ежемесячно перевозить контейнеры с товарами клиента в Россию из четырех городов Китая.

«Мы уже сотрудничаем с INCITY и доставляем товары бренда со склада в Москве в розничные магазины. Проект по международным грузоперевозкам — новый этап в укреплении отношений c партнером, — поделился заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Почты России Георгий Аликошвили. — В будущем мы готовы расширить географию грузоперевозок и доставлять товары холдинга «Модный Континент» из других стран Юго-Восточной Азии. В зависимости от региона мы сможем предложить прямые или мультимодальные маршруты, силами дочерних компаний за границей обеспечить консолидацию грузов в стране отправления и контроль на первой миле».

Для быстрой и стабильной наземной доставки грузов из Азии по РФ Почта совместно с РЖД запустила почтовый контейнерный поезд «Россия», который лежит в основе экономичных мультимодальных перевозок. Поезд курсирует по маршруту Владивосток-Москва-Владивосток. По пути следования поезд делает восемь остановок в крупнейших городах Транссиба: Казань, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Хабаровск. Для доставки отправлений из Китая Почта также использует собственные самолеты, которые совершают регулярные рейсы из Чжэнчжоу, Ханчжоу и Чанша.