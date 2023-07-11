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​В селах Тюменской области строят и реконструируют Дома культуры

Дом культуры в селе Лариха отремонтируют к 1 ноября

​В селах Тюменской области строят и реконструируют Дома культуры
Фото: admtyumen.ru

В муниципалитетах Тюменской области возводят и реконструируют учреждения культуры. Губернатор Тюменской области Александр Моор убежден, что они очень важны для сельских жителей.

До 1 ноября планируют завершить работы по капитальному ремонту Дома культуры в селе Лариха Ишимского района, который ведётся в рамках нацпроекта «Культура» с привлечением средств федерального бюджета. На модернизацию и оснащение учреждения выделено 76,6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба департамента культуры региона. Оснащение учреждения осуществляется за счёт областного бюджета – в клуб закупят новые театральные кресла, одежду сцены, световое и звуковое оборудование.

До 1 октября текущего года закончат восстановительные работы по ремонту кровли Дома культуры в селе Менжинское Сладковского района. Губернатор Александр Моор принял решение о необходимости ремонта по результатам личного приема жителей Тюменской области. Дом культуры – единственное место в селе, где дети, молодежь и люди старшего возраста активно проводят свой досуг. В здании работают сельская библиотека и современный тренажерный зал.

До конца 2023 года завершится строительство Дома культуры со зрительным залом на 150 меств селе Петелино Ялуторовского района. В ноябре 2022 года с просьбой о строительстве к главе региона обратилась учительница Анна Низина. Средства на строительство учреждения были выделены из регионального и федерального бюджетов в рамках национального проекта «Культура».

В селе Большое Сорокино на месте бывшего Дома культуры строится Центр культурного развития. На эти цели потратят более 768 млн рублей. Помимо зрительного зала и множества кружков и секций, здесь появится танцевальный зал, а на прилегающей территории – спортивная площадка, амфитеатр, парк отдыха. Современный Центр культуры планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.


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Сегодня в 15:31, просмотров: 33, комментариев: 0
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