В топ-100 идей по развитию России вошли три инициативы Тюменской области

175 заявок было подано активистами Тюменской области на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени», проходившего в Москве. Его участниками стали представители всех 89 регионов РФ, на рассмотрение поступило 23,5 тысячи заявок.

В топ-100 идей и проектов по развитию страны вошли три инициативы от представителей Тюменской области. Все проекты связаны с информационными технологиями.

Первая инициатива поступила от команды Тюменского госуниверситета, которая предложила масштабировать практику Большой математической мастерской. Студенты в мастерской обучаются в тесной коммуникации с бизнес-средой, эффективно генерируя новые цифровые решения и продукты.

Второй проект – цифровая платформа «Смартшкола коллективного предпринимательства». Это серия онлайн-игр для ускоренной индустриальной профориентации и подготовки коллективистов-управленцев от 14 до 35 лет.

Редактор презентаций «Слайдер» с применением технологий искусственного интеллекта также вошел в число лучших цифровых сервисов. Редактор позволяет за 10 секунд из сырого контента оформить корпоративный слайд презентации, помогает в создании сложных диаграмм, недоступных в обычных графических редакторах.

Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов отметил: «Эти проекты имеют высокую степень проработки и уже апробированы в нашем регионе. Уверен, что поддержка со стороны Агентства стратегических инициатив будет способствовать их дальнейшему продвижению».