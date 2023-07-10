​Свыше 200 спортсменов посоревновались в гребле на обласах в ХМАО

В Ханты-Мансийске в минувшие выходные, 8 и 9 июля, прошел международный этнофестиваль «Югорские обласа». Участие в нем приняли более 200 спортсменов из разных стран, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Спортсмены из России, Турции, Нигерии, Ирана, Камеруна, Замбии и Китая соревновались в гребле на обласах», – рассказали в пресс-службе.

В рамках фестиваля прошли индивидуальные и массовые сплавы.

Обласа – это легкие выдолбленные из единого ствола кедра или сосны лодки, которые придумали умельцы народов ханты и манси. В наши дни они известны в разных уголках мира.