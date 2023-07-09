Обновленные тюменские поликлиники вновь готовы к работе

Губернатор Тюменской области Александр Моор ознакомился с работой новых и реконструированных медицинских учреждений Тюмени. Глава региона посетил отделение городской поликлиники № 8 в микрорайоне Казарово, городскую поликлинику № 6 на ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени, новый корпус городской поликлиники № 12 на улице Пермякова.

Отделение поликлиники в Казарово было открыто в июне 2023 года. Оно обслуживает более 2,4 тысячи человек. В медучреждении работают участковые терапевт и педиатр, действуют кабинеты неотложной помощи, раннего выявления заболеваний, а также лечебно-диагностический кабинет.

В 2023 году завершился капитальный ремонт отделения городской поликлиники № 6, обслуживающего более 50,3 тысячи человек. Здание было отремонтировано по поручению губернатора. Александр Моор остался доволен широкими коридорами и перепланировкой кабинетов, поликлиника стала комфортнее и для пациентов, и для медиков.

Масштабная реконструкция городской поликлиники №12 позволила значительно улучшить качество медицинской помощи для 27 тысяч жителей Восточного административного округа. Особый интерес главы региона вызвало отделение медицинской реабилитации, оснащенное самым современным оборудованием. Здесь есть даже тренажер виртуальной реальности, который помогает пациентам восстановить подвижность.

Губернатор назвал реконструкцию городских поликлиник и строительство модульных медучреждений в селах ключевыми направлениями реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Эта работа обязательно будет продолжена, заверил он.