Министр труда Испании предложила ввести крупные выплаты молодежи

Молодежь Испании, возможно, в скором времени озолотится: министр труда Иоланда Диас предложила выплачивать каждому гражданину страны на 18-летие по 20 тысяч евро, которые он может потратить на образование или открытие бизнеса. Таким образом, министр планирует вести борьбу с социальным неравенством, отмечает mk.ru.

Инициатива может обойтись бюджету страны в десять миллиардов евро — собрать их можно за счет налогообложения богатой части населения, говорит Диас. «Речь идет о том, чтобы позволить молодым людям иметь будущее и дать им возможность учиться или начать бизнес без необходимости зависеть от их фамилий или семьи, из которой они происходят, — объясняет министр. — Вот почему мы предлагаем, чтобы людям выдавали по 20 000 евро, когда им исполнится 18 лет, чтобы они могли развиваться, будь то путем учебы или создания бизнеса».

Впрочем, не исключено, что подобное заманчивое предложение — не более чем предвыборное обещание: 23 июля в Испании пройдут выборы, и таким образом, министр труда надеется сохранить свой пост в новом правительстве.