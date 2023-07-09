Законопроект о запрете списания денег за обратную доставку товара внесен в Госдуму

Маркетплейсы в скором времени могут потерять право списывать с покупателей деньги за обратную доставку товара — соответствующий запрет на комиссию прописан в новом законопроекте, который внесен в Госдуму, — о нем сообщает sostav.ru.

Сейчас, напомним, в ряде сервисов действует правило платного возврата товара, который по каким-то причинам не устроил покупателя. По закону «О защите прав потребителей», при отказе продавец обязан вернуть покупателю всю сумму, уплаченную за товар, при этом закон не говорит ничего о средствах за обратную доставку — именно ее маркетплейсы и делают платной.

В новом законопроекте предлагается внести пункт о некачественном описании товара — то есть если заказанные вещи оказались не такими, как описывались, их можно будет вернуть бесплатно.