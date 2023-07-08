Средняя температура на Земле обновила исторический максимум за всю историю наблюдений

Средняя температура на Земле обновила рекордные показатели за всю историю наблюдений. Это следует из данных Национальных центров экологического прогнозирования США. По их подсчетам, это третий рекорд за последнюю неделю, пишет «Российская газета».

Так, в понедельник, 3 июля, средняя температура воздуха на планете впервые превысила +17 градусов Цельсия. Во вторник, 4 июля, она составила уже +17,18 градуса, а в четверг, 7 июля, достигла +17,23. В итоге эта неделя стала самой жаркой как минимум за последние 120 тысяч лет после ледникового периода. Прошлый температурный рекорд был зафиксирован в августе 2016 года. Тогда показатели составили +16,92 градуса.

В ХМАО в последние также стоит жаркая погода. По данным синоптиков, сегодня, в субботу, а также в воскресенье и понедельник воздух прогреется до +29+32 градусов.