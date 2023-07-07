В ЦБ рассказали, как распознать мошеннические финансовые организации в сети

Банк России уже два года составляет список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В него включаются компании с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в том числе форекс-дилеров) и других.

Сейчас в списке - свыше 10 тыс. организаций. Из них более 90% уже удалены с рынка, а остальные находятся в процессе удаления, сообщает телеграм-канал ЦБ.

В Банке России озвучили интересные факты о мошеннических организациях. Эти данные позволят не попасться на уловки аферистов и сохранить деньги:

Самые «любимые» нелегалами домены верхнего уровня — .site, .pw, .club, .io, .fun, .cc;

В названиях проектов слово «крипто» (crypto) используется 228 раз;

Второе место среди названий — «форекс» (forex) — 127 упоминаний;

Часто упоминаются такие лжерегуляторы, как Центр Регулирования Финансовых Операций (ЦРФО), Центральный Орган Регулирования Финансов (ЦОРФ), Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР);

Cамое популярное имя в списке — Юля, от имени Юли «ведется» 7 экономических игр («Ракушки от Юли», «Морячка от Юли», «Велосипед от Юли», «Гонки от Юли», «Котики от Юли», «Яблоки от Юли», «Художник от Юли»);

Нелегалы очень любят такси и драконов — в списке 35 экономических игр про них.

В ЦБ напомнили, что для предоставления большинства финансовых услуг на территории РФ организация должна иметь лицензию Банка России или быть включенной в реестр регулятора. Проверить организацию на легальность можно здесь.

Ранее сообщалось, что за полгода в Югре совершено 2 613 IT-преступлений, ущерб превысил 468 млн рублей. Количество преступлений, совершенных на сайтах, в социальных сетях и мессенджерах, увеличилось на 40%.