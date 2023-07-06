Около 100 тысяч путешественников ежедневно принимает аэропорт Антальи

Количество туристов в Анталье увеличилось за первое полугодие почти на 30% − до 5,52 млн человек. Так, прирост за май составил 16% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает Prian.ru со ссылкой на местное Управление культуры и туризма.

При этом, больше всего среди туристов россиян − 1,31 млн. На втором и третьем месте − жители Германия и Великобритании. Ожидается, что по итогам 2023 года число прибывающих из-за границы иностранцев достигнет 60 млн, а в 2028 году – 90 млн.

Напоминаем, ранее авиакомпания Utair впервые запустила прямой рейс из Сургута в Анталью.