В тобольской больнице впервые провели малоинвазивную операцию на грудной клетке

В тобольской областной больнице № 3 впервые выполнили малоинвазивную операцию на грудной клетке травмированному пациенту. О том, как прошла процедура, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Пациент, оступившись дома, получил травму и с одышкой и болью в груди поступил в тобольскую больницу. При обследовании выявили несколько сломанных рёбер и жидкость в плевральной полости, которая сдавливала лёгкое, мешая дышать.

Удалив жидкость, врачи обнаружили в грудной клетке пациента полулитровый сгусток свернувшейся крови, образовавшийся из-за костных отломков, которые повредили лёгкое. Так как стояла угроза потери органа – повреждённые участки лёгкого могли начать замещаться рубцовой тканью, мужчине требовалось экстренное оперативное вмешательство торакального хирурга.

Хирург Мустахим Сатывалдаев провел малоинвазивную операцию с использованием видеоэндохирургического оборудования. Сделав два прокола на грудной клетке, врач расщепил и полностью удалил сгусток, который не успел нанести лёгкому необратимые повреждения.

После успешно проведенной операции заместитель главного врача по хирургии ОБ № 3 Мустахим Сатывалдаев прокомментировал: «Свернувшийся гемоторакс – нередкое и опасное осложнение. Пациенты, которым требовалась операция по удалению сгустка крови, раньше направлялись в медицинские учреждения Тюмени, теперь же такие операции будут проводиться и в Тобольске».