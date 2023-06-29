Фестиваль дронов собрал в Тюменском районе 16 пилотов

Открытый межмуниципальный АЭРО-фестиваль управляемых дронов «Drone Racing-2023_#НЕБОСВОД_Cибири» прошел на площадке Точки Роста в школе села Перевалово. Фестиваль проходил в рамках реализации национального проекта «Образование» и в этом году был приурочен к 100-летию Тюменского района.

Третий фестиваль по дрон-рейсингу собрал 16 пилотов из восьми муниципальных образований Тюменской области. Главным призом стал «Кубок 100-летия Тюменского муниципального района».

Организаторы отмечают, что проведение АЭРО-фестивалей является отличной мотивацией для молодых инженеров и пилотов, которые стремятся к карьере в перспективной области. Это помогает заинтересовать дронами и их возможностями не только в спорте сфере, но и в промышленности, АПК, в мониторинге окружающей среды.

Например, победитель фестиваля в старшей возрастной категории, ученик 8 класса Переваловской школы Станислав Зеленский активно развивает свои навыки в дрон-рейсинге. Когда в мае в селе Успенка произошли пожары, Станислав использовал свой дрон для наблюдения за обстановкой в деревне. Это помогло обеспечить своевременное информирование людей и предотвращение распространения огня в поселке.