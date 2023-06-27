Состоялось заседание Совета представительных органов муниципальных образований Тюменской области

26 июня состоялось расширенное заседание Совета представительных органов муниципальных образований Тюменской области. В работе заседания Совета приняли участие глава региона Александр Моор и председатель областной думы Фуат Сайфитдинов.

В своем обращении губернатор отметил, что Совет ведет важную работу по координации нормотворческой деятельности и взаимодействия между Тюменской областной Думой и представительными органами муниципальных образований.

«В Тюменской области давно сложились конструктивные взаимоотношения между различными органами власти, между всеми, кто несет на своих плечах груз ответственности за развитие конкретных населенных пунктов, муниципалитетов и региона в целом. Это позволяет нам многие годы откровенно и корректно обсуждать и решать даже самые острые проблемные вопросы. Такие отношения – наша важнейшая ценность, которую нужно беречь», – подчеркнул Александр Моор.

Основной темой для обсуждения на заседании стала поддержка участников специальной военной операции и их семей. Как сообщила заместитель председателя Тюменской областной Думы Наталья Шевчик, семьи военнослужащих в Тюменской области получают более 130 федеральных и свыше 30 региональных мер поддержки. По инициативе губернатора во всех муниципалитетах региона действуют 80 социальных гостиных для семей военнослужащих.